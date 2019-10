W centrum miasta napadli pracownika kantoru. Ranili go nożem i ukradli pół miliona złotych

Gorzowscy policjanci odnaleźli luksusowe BMW X6 skradzione w Niemczech. Jego wartość to ponad 300 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn. Podejrzani usłyszeli już zarzuty paserstwa. Odzyskane auto trafiło na policyjny parking, a zatrzymani mężczyźni do aresztu. zobacz więcej »