Kierowca ominął rogatki i wjechał na przejazd. Auto zderzyło się z pociągiem

Trzęsienie ziemi w bułgarskim futbolu. We wtorek ze stanowiska musiał ustąpić prezes tamtejszej federacji Borisław Michajłow, a następnie do siedziby związku weszła policja. Dzień wcześniej Bułgarzy przegrali w Sofii z Anglią 0:6 w meczu eliminacji mistrzostw Europy. To spotkanie zakończyło się skandalem. zobacz więcej »