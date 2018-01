Video: tvn24

Mariusz Błaszczak komentuje decyzję Komisji Europejskiej

20.12 | Mariusz Błaszczak zapytany o komentarz do decyzji KE powiedział, że "Komisja Europejska przekroczyła swoje uprawnienia". - Traktaty nic nie mówią na ten temat. To jest suwerenna kompetencja władz państwowych. My postępujemy zgodnie z prawem, jakie mamy, polegającym na tym, że w wyborach został wyłoniony parlament. Rząd ma prawo do tego, żeby o tym decydować - powiedział szef MSWiA.

»