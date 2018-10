Batalia o "gejowski tort". Brytyjski Sąd Najwyższy: cukiernicy mieli prawo odmówić jego wykonania





Brytyjski Sąd Najwyższy (Supreme Court) orzekł w środę, że odmowa cukierni w Belfaście, która ze względu na religijne przekonania właścicieli nie wykonała ciasta ozdobionego hasłem promującym małżeństwa jednopłciowe, nie była aktem dyskryminacji.

Stewart po stronie piekarzy, którzy nie upiekli tortu dla gejów Brytyjski aktor... czytaj dalej » W 2015 roku sąd niższej instancji wydał wyrok, zgodnie z którym cukiernia Ashers Baking Company została uznana za winną dyskryminacji. W lokalu, którego właścicielem jest katolicka rodzina McArthurów, odmówiono wykonania ciasta z napisem "Poprzyjcie małżeństwa jednopłciowe" i obrazkiem Berta i Erniego - postaci ze słynnego programu dla dzieci "Ulica Sezamkowa".

Sąd Najwyższy w Londynie cofnął jednak tę decyzję, argumentując, że sprzeciw ze strony cukierni odnosił się do hasła na cieście, a nie do osoby zamawiającej deser czy do kogokolwiek, z kim mogłoby się ono kojarzyć. W uzasadnieniu wyroku - podjętego jednogłośnie przez pięciu sędziów - podkreślono, że wykonania takiego deseru cukiernia odmówiłaby każdemu, niezależnie od jego orientacji seksualnej.

Przewodnicząca Sądu Najwyższego Brenda Hale zaznaczyła, że decyzja "nie ogranicza potrzeby ochrony homoseksualistów i ludzi, którzy popierają małżeństwa jednopłciowe". - Odmówienie komuś wykonania usługi ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, religię czy przekonania jest niezwykle upokarzające i stanowi zniewagę ludzkiej godności, jednak w tym przypadku nie miało to miejsca – dodała.

Środową decyzję SN z zadowoleniem przyjął brytyjski aktywista walczący o prawa homoseksualistów Peter Tatchell, który nazwał wyrok "zwycięstwem wolności słowa".

- Chociaż zdecydowanie nie zgadzam się ze sprzeciwem (rodziny McArthurów) wobec równego traktowania małżeństw, w wolnym społeczeństwie ani oni, ani nikt nie powinien być zmuszany do popierania poglądu politycznego, z którym się nie zgadza - ocenił. Jego zdaniem decyzja ta otwiera możliwość dla innych przedsiębiorstw, by odmawiały "promowania jakiegoś poglądu politycznego, jeśli się mu sprzeciwiają". Dotyczy to także haseł seksistowskich, ksenofobicznych czy wrogich wobec homoseksualistów - podkreślił Tatchell.

Z kolei północnoirlandzka komisja ds. równości, która wsparła skarżącego cukiernię Garetha Lee, wyraziła rozczarowanie wyrokiem Sądu Najwyższego, podkreślając, że może stanowić precedens dotyczący równego traktowania. "Istnieje obawa, że orzeczenie to zwiększy niepewność co do stosowania przepisów równouprawnienia w dziedzinie handlu, zarówno w kwestii tego, co mogą zrobić przedsiębiorstwa, jak i czego oczekiwać mogą klienci" - napisano w oświadczeniu komisji.