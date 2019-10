Johnson sięga po "plan B", opozycja "gotowa na wybory"

Brytyjski premier Boris Johnson we wtorek po raz czwarty spróbuje zdobyć poparcie Izby Gmin dla przedterminowych wyborów, które miałyby się odbyć 12 grudnia. Rząd przedstawi parlamentarzystom projekt krótkiej ustawy, do której przyjęcia wystarcza zwykła większość głosów. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn zapowiedział już, że tym razem jego ugrupowanie może poprzeć wniosek.

Wybito już tysiące nowych monet, teraz zostaną przetopione. Jeden powód Tysiące monet... czytaj dalej » W poniedziałek wieczorem Izba Gmin po raz trzeci nie zgodziła się na skrócenie kadencji parlamentu, o co wnioskował premier Boris Johnson. Podobnie jak w przypadku dwóch głosowań z początku września, nie udało się uzyskać wymaganej większości. Zgodnie z ustawą z 2011 roku, która wprowadza stałą długość kadencji (Fixed-term Parliaments Act 2011), może ona zostać skrócona, jeśli taki wniosek poprze dwie trzecie deputowanych (434 parlamentarzystów).



Po poniedziałkowym głosowaniu Boris Johnson zapowiedział "plan B". Oświadczył, że złoży projekt ustawy, która będzie jedynie stwierdzać, że wybory odbędą się 12 grudnia.

Ustawa ma tę przewagę, że jej przyjęcie wymaga zwykłej większości (320 głosów). Ale ponieważ rząd Partii Konserwatywnej jest mniejszościowy, Johnson i tak potrzebuje poparcia części opozycji i posłów niezależnych. Obecnie w 650-osobowej Izbie Gmin frakcja konserwatystów liczy 288 posłów.

Corbyn: jesteśmy gotowi na wybory

Johnson zgadza się na przesunięcie brexitu. "Nie mam prawa do podejmowania innych działań" W liście do... czytaj dalej » Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn oświadczył we wtorek, że spełnione zostały warunki, by jego ugrupowanie mogło poprzeć wniosek rządu o nowe wybory parlamentarne.

- Stale powtarzam, że jesteśmy gotowi na wybory, a nasze wsparcie jest uzależnione od tego, czy scenariusz brexitu bez umowy zostanie zdjęty z agendy. Teraz dowiedzieliśmy się od Unii Europejskiej, że przedłużenie obowiązywania artykułu 50 (Traktatu o Unii Europejskiej - red.) do 31 stycznia zostało potwierdzone, więc na następne trzy miesiące nasz warunek, aby zdjąć brexit bez umowy z agendy został spełniony - powiedział Corbyn członkom swojego gabinetu cieni.

- Rozpoczniemy teraz najambitniejszą i najbardziej radykalną kampanię na rzecz rzeczywistych zmian, jaką kiedykolwiek nasz kraj widział - dodał przywódca laburzystów.

Według sondaży Partia Pracy ma około 10 punktów procentowych straty do rządzącej Partii Konserwatywnej.

Szkocka Partia Narodowa (SNP) i Liberalni Demokraci - czyli trzecia i czwarta co do wielkości frakcja w Izbie Gmin - stawiały Johnsonowi trzy warunki: wykluczenie brexitu bez umowy, wstrzymanie procesu ratyfikacji umowy z UE do czasu wyborów oraz zapisanie w ustawie daty wyjścia. Zrezygnowały natomiast z forsowania propozycji obniżenia do 16 lat wieku, od którego przysługuje czynne prawo wyborcze.

Długa ścieżka legislacyjna

Przyjęcie ustawy wymaga przejścia całej ścieżki legislacyjnej, czyli po debacie posłowie będą głosować, czy skierować projekt do pracy w komisjach, gdzie można do niego składać poprawki. Następnie projekt wróci do Izby Gmin i - jeśli jeszcze raz uzyska poparcie - zostanie skierowany do Izby Lordów.

Biorąc pod uwagę co najmniej 25 dni roboczych, które muszą upłynąć między ogłoszeniem daty wyborów a ich przeprowadzeniem, to jeśli miałyby się one odbyć 12 grudnia, ustawa powinna wejść w życie przed północą w nocy z czwartku na piątek.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii