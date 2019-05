Minister obrony zdymisjonowany. Downing Street: stracił zaufanie premier May

Theresa May: będzie to oznaczać konieczność kompromisu dla obu...

Foto: EPA/NEIL HALL / PAP/EPA Video: Reuters

Theresa May: będzie to oznaczać konieczność kompromisu dla...

08.04 | Jeśli rząd z opozycją wypracują nowy scenariusz, który zostanie poparty przez Izbę Gmin - premier May przedstawi go na unijnym szczycie. Poprosi również o przełożenie Brexitu. Jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu - brytyjski parlament będzie głosował nad różnymi rozwiązaniami. Z wynikami tych głosowań - brytyjska premier uda się do Brukseli. Jeśli Wspólnota zgodzi się na nowy plan - Londyn dostanie czas na wdrożenie nowych rozwiązań. Jeśli nie - Wielka Brytania może opuścić Unię w piątek, ale niektórzy nie wykluczają, że to może również doprowadzić do odwołania Brexitu.

»