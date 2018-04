Pozostałe informacje

Odtwórz: 20 lat temu jej matka zniknęła bez śladu. Chce ustalić, co się wydarzyło

To miał być zwykły mecz, ale najciekawsze wydarzyło się po ostatnim gwizdku, kiedy do akcji wkroczyła policja. czytaj dalej »

Odtwórz: "Tutaj jest wniosek formalny, ja go uznaję jako wniosek nieformalny"

Listy poparcia do KRS bez nazwisk. zobacz więcej »

odtwórz: "Pytanie, do jakich tradycji chce nawiązać ministerstwo"

odtwórz: Grali w piłkę na szkolnym boisku, ktoś do nich strzelał plastikowymi kulkami

Oboje to posłowie Nowoczesnej. zobacz więcej »

Odtwórz: Rosyjski śmigłowiec spadł do Bałtyku

To największy wzrost wartości tej kryptowaluty od grudnia. czytaj dalej »

Odtwórz: Zostawił notatnik i wyszedł na przerwę. Co kryją zapiski Marka Zuckerberga?

Coraz bliżej do budowy wieżowca Central Point. czytaj dalej »

Do przykrego incydentu doszło w sobotę nieopodal miasta Idaho Falls. czytaj dalej »

Aleksandr Kogan, naukowiec odpowiedzialny za przygotowanie testów osobowości, które posłużyły do stworzenia baz danych dla firmy doradczej Cambridge Analytica, zbierał również prywatne wiadomości wymieniane przez użytkowników Facebooka - podaje "The Guardian". czytaj dalej »

Według raportu pacjentom serwuje się za dużo tłustych, ciężkostrawnych potraw. Do tego zawierają dużo soli i są bardzo niskiej jakości. Średni koszt surowców użytych do sporządzenia posiłków wyniósł od 3,70 zł do 8,46 zł. Zobacz TOTERAZ.