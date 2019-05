Księżniczka Cambridge idzie do szkoły. Pójdzie śladami starszego brata

Brytyjska księżniczka Charlotte, czwarta w linii do objęcia tronu po królowej Elżbiecie II, od września rozpocznie naukę w prywatnej szkole w Londynie. To ta sama placówka, do której uczęszcza jej starszy brat, George - poinformował w piątek Pałac Kensington.

4-letnia Charlotte, córka księcia i księżnej Cambridge, Williama i Kate, i prawnuczka królowej Elżbiety II, będzie uczęszczała do prywatnej szkoły Thomasa Battersea. Jej brat, 5-letni George uczęszcza do tej szkoły od 2017 roku.

"Z zachwytem przyjęliśmy informację, że książę i księżna Cambridge zdecydowali, by księżniczka Charlotte'a dołączyła do swojego starszego brata, George'a, w szkole Thomasa Battersea" - oświadczył dyrektor szkoły, Simon O'Malley. "Oczekujemy przyjęcia jej i wszystkich nowych uczniów do szkoły we wrześniu" - dodał.

Równowartość 92 tysięcy złotych za rok nauki

W szkole Thomasa Battersea uczy się 560 chłopców i dziewcząt w wieku między 4. a 13. rokiem życia. Roczny koszt nauki w tej placówce dla 4-latka to około 19 tysięcy funtów (około 92 tysiące złotych).