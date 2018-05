Dwa black hawki dla policji. "To był ostatni dzwonek"





»

Najstarszy śmigłowiec, którym dzisiaj dysponuje polska policja ma 47 lat, najmłodszy do dziś miał 13 lat - powiedział w środę szef MSWiA Joachim Brudziński, podczas podpisania umowy na zakup dwóch śmigłowców Black Hawk S-70i dla policji. Jak dodał, był to ostatni dzwonek na modernizację.

Zakupiono je w trybie zamówienia z wolnej ręki od amerykańskiej firmy Sikorsky Aircraft Corporations (własność koncernu Lockheed Martin), do której należą Polskie Zakłady Lotnicze Mielec. Mają być przeznaczone przede wszystkim dla potrzeb jednostek antyterrorystycznych, które potrzebują sprzętu do szybkiego desantu, ewakuacji i szybkiego przemieszczania się po kraju. Policja ma je otrzymać do końca tego roku. Policja black hawki wybrała sobie w internecie. "Takim działaniem wystawili się na cios" Policja chce bez... czytaj dalej »

Wartość podpisanej umowy - według nieoficjalnych informacji - wynosi około 142 milionów złotych.

"To był ostatni dzwonek"

Brudziński stwierdził, że dzięki podpisaniu kontraktu policja zostanie wyposażona w znakomity sprzęt. - W sprzęt, o którym możemy powiedzieć, że da instrumenty polskiej policji do tego, żeby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo Polaków - mówił.

- Polska jest jedna i wszyscy Polacy mają prawo do takiego samego poczucia bezpieczeństwa. Ale, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, to służby za to odpowiedzialne, muszą być w odpowiedni sposób wyposażone - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że najmłodszy śmigłowiec, którym do tej pory dysponowała polska policja ma 13 lat. - Z pewnym wstydem należy podać tutaj dwie liczby. Najstarszy śmigłowiec, którym dzisiaj dysponuje polska policja ma 47 lat. Najmłodszy do dziś miał lat 13. To był ostatni dzwonek na to, aby wdrożyć ten program modernizacji - podkreślił.



Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy pomiędzy @PolskaPolicja a PZL Mielec. pic.twitter.com/o8CHQIdbPW — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 30 maja 2018





Szef MSWiA w trakcie wystąpienia w Mielcu podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jako premier w latach 2006-07 rozpoczął proces modernizacji służb mundurowych. - Proces, który gdyby był kontynuowany w latach 2007-15, to pewnie dzisiaj nie cieszylibyśmy się z zakupu przez policję pierwszych dwóch śmigłowców, tylko byłby to kolejny. Niestety został przerwany - zaznaczył.

Jednocześnie dodał, że w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości powrócił do tego programu. Zgodnie z nim do 2020 roku na "modernizację, unowocześnienie wszystkich służb mundurowych zostanie przeznaczone 9 miliardów złotych". Największym beneficjentem jest policja, do której trafi 6 miliardów złotych. Polskie wojsko może o tym pomarzyć. Amerykanie chwalą się śmigłowcami Do Europy... czytaj dalej »

Polska jest 32 krajem

Prezes zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki powiedział, że w efekcie umowy Polska jest 32 krajem, który będzie użytkował Black Hawk S-70i. - To dobry śmigłowiec, sprawdza się w wielu krajach - zauważył.

Polska, po Turcji i Meksyku, jest trzecim państwem, które zakupiło ten śmigłowiec dla potrzeb policji.

Szkolenie w ramach kontraktu

Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę, że w ramach podpisanego w środę kontraktu przewidziano również między innymi szkolenie dla 12 pilotów i mechaników. Dwóch pilotów uzyska uprawnienia instruktorów. Śmigłowce będą serwisowane w Polsce.

Polska policja eksploatuje 11 śmigłowców - transportowych, wielozadaniowych, patrolowo-obserwacyjnych. Są one rozmieszczone w sześciu bazach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu i Łodzi.

Polskie Zakłady Lotnicze Mielec do tej pory wyprodukowały 45 śmigłowców S-70i Black Hawk. W firmie pracuje 1700 osób. Zakład należy do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin, który zatrudnia około 97 tysięcy pracowników na całym świecie. PZL Mielec jest największym zakładem koncernu LM poza Stanami Zjednoczonymi.

Lockheed Martin, którego centrala znajduje się w Bethesda (Maryland), jest globalną firmą działającą w dziedzinie bezpieczeństwa oraz techniki lotniczej i kosmicznej.