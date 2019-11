"Niestety, przyzwyczajamy się, że PiS może robić rzeczy nieprawdopodobne"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Tober: chciałbym, żeby pani marszałek Sejmu powiedziała: "Są...

23.11 | Są tam informacje, które świadczą o tym, że cały proces nie był prawidłowy - taką hipotezę postawił w "Faktach po Faktach" Krzysztof Luft, rzecznik rządu Jerzego Buzka, w związku z nieujawnieniem list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W sobotę Sąd Okręgowy w Olsztynie wezwał Kancelarię Sejmu do ich publikacji. - To jest prawdziwa moc sądów i wymiaru sprawiedliwości. To nie musi być Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny - podkreślił w programie Michał Tober, rzecznik rządu Leszka Millera. Nawiązał przy tej okazji do historycznej anegdoty.

