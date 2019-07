"Ominął prawą stroną stojące pojazdy i potrącił 10-latka z rowerem"

Video: Eurosport

Tragedia była blisko. Mechanik potrącony w alei serwisowej

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wyścigu DXC Technology 600 w serii IndyCar. Znajdujący się na prowadzeniu po 60 okrążeniach Takuma Sato niefortunnie zjechał do swojego miejsca w alei serwisowej i potrącił mechanika. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. - To tylko kilka siniaków i trochę bólu. Takie sytuacje się zdarzają - powiedział poszkodowany.

»