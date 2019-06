Uciekał przed policją, zniszczył samochód. "Po 2 godzinach miał jeszcze 1,5 promila"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kierowca zatrzymany po policyjnym pościgu. Był pijany

20.06|Pijany jeździł ulicami Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Kiedy policjanci chcieli go zatrzymać do kontroli, przyspieszył. Podczas pościgu uderzył m.in. w samochód. W końcu zatrzymał się na znaku drogowym. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego 35-latka. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

»