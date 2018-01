Francuzki krytycznie o "Me Too"

10.01.| Akcja setki Francuzek wielu może zadziwić. One odcinają się od szeroko komentowanej akcji "Me Too" mówiąc, że gwałt to zbrodnia, ale podrywanie już nie. Pod listem w obronie prawa mężczyzn do uwodzenia podpisało się wiele gwiazd, wśród nich znana aktorka Catherine Deneuve.

