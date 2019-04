Sondaż: Wielka Brytania potrzebuje "silnego lidera, który jest gotowy do złamania zasad"

Video: Michał Tracz, Maciej Sokołowski / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wielka Brytania w poważnym kryzysie. Termin się zbliża, a...

Nie 29 marca, nie 12 kwietnia, i prawdopodobnie nie 30 czerwca, jak by chciała premier Theresa May. Nie ma zgody co do terminu brexitu. Przewodniczący Donald Tusk proponuje, by odłożyć brexit o rok, ale to nie takie proste, bo na odwleczenie brexitu muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. A jak jest z tą zgodą? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

