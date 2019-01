Źródło Reutera: Unia nie zamierza renegocjować umowy o brexicie





Unia Europejska nie ma zamiaru renegocjować umowy o brexicie - powiedział we wtorek Reuterowi anonimowy dyplomata unijny. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała wcześniej przed deputowanymi w Londynie podjęcie próby wznowienia negocjacji z Unią Europejską.

- Nie otworzymy ponownie (negocjacji ws.) umowy o wyjściu (Wielkiej Brytanii z UE - red.) - zapowiedział dyplomata zaangażowany w rozmowy z Londynem.

Zastrzegł zarazem, że ważne jest, co według niego oznacza "ponowne otwarcie" negocjacji. - Jeśli będzie chodziło o większą liczbę deklaracji, gwarancji czy oświadczeń - możemy to zrobić. Ale jeśli ona (May) naprawdę chce wznowić całą sprawę, to wtedy będzie "nie" - dodał.

Głosowania nad planem "B"

Przed wtorkowym głosowaniem nad planem "B" w brytyjskim parlamencie, rzecznik May poinformował, że premier zapowiedziała na posiedzeniu rządu podjęcie próby renegocjacji umowy wyjścia z UE i uzyskanie wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Północnej.

Sama May przyznała we wtorek w brytyjskim parlamencie, że "akceptuje fakt, iż Izba Gmin nie chce umowy (wyjścia z UE) w obecnej formie" i wezwała posłów do "wysłania dobitnego sygnału", czego chcą, podczas wieczornej serii głosowań ws. brexitu. Zaapelowała też do parlamentarzystów o poparcie poprawki do uchwały ws. brexitu, która dałaby rządowi mandat do renegocjacji mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej. Przyznała jednak, że UE ma "ograniczony apetyt" na takie zmiany.

Blok głosowań, w którym posłowie zadecydują o siedmiu poprawkach wytyczających różny kurs dalszego procedowania w sprawie opuszczenia Wspólnoty, rozpocznie się o godz. 19 czasu lokalnego (20 czasu polskiego).

W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.