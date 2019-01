"Ograniczyć negatywne konsekwencje brexitu". Włoski rząd proponuje działanie

Rząd Włoch oświadczył we wtorek, że przyjmuje do wiadomości wynik głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin, która odrzuciła proponowany przez rząd Theresy May projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak podkreślił w komunikacie gabinet Giuseppe Contego, Włochy chcą działać, by "ograniczyć negatywne konsekwencje brexitu".

W oświadczeniu wydanym w Rzymie po głosowaniu w parlamencie w Londynie podkreślono: "W oczekiwaniu na wyjaśnienie zamiarów brytyjskiego rządu w sprawie dalszego rozwoju wydarzeń rząd Włoch będzie dalej pracować w ścisłym kontakcie z instytucjami i innymi państwami członkowskimi UE, by ograniczyć negatywne konsekwencje brexitu, a zwłaszcza, by zagwarantować prawa włoskich obywateli w Zjednoczonym Królestwie i obywateli brytyjskich we Włoszech, stabilność rynków i sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i finansowego".

"Być gotowym na wszystkie scenariusze"

Ponadto włoska Rada Ministrów zapowiedziała, że będzie zabiegać o "możliwie najbardziej uporządkowane" rozwiązania we wszystkich innych dziedzinach "w trosce o obywateli i firmy".

"W tym kontekście będą kontynuowane i zostaną zintensyfikowane przygotowania, by być gotowym na wszystkie scenariusze, włącznie z tym najmniej pożądanym wyjściem z UE bez porozumienia 29 marca 2019 roku" - dodał rząd Contego.