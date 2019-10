Juncker: jest porozumienie w sprawie brexitu

Do końca nie było jasne, czy przed unijnym szczytem uda się uzgodnić treść porozumienia w sprawie warunków brexitu. Niedługo przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował jednak, że negocjacje zakończyły się sukcesem. Porozumienie musi być jeszcze zawarte przez przywódców państw na szczycie UE, a następnie zatwierdzone przez Izbę Gmin i Parlament Europejski.

"Szczyt jest widoczny". Wieczorne negocjacje i "ostatnia szansa" w sprawie brexitu W czwartek w... czytaj dalej » W czwartek rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej uważany za ostatnią szansę na zawarcie porozumienia w sprawie brexitu tak, aby możliwe było wyjście Wielkiej Brytanii w planowanym terminie, czyli 31 października.

Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że po wielu godzinach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie. "Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie ("where there is a will, there is a deal") - mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań - napisał na Twitterze. Zarekomendował przyjęcie porozumienia Radzie Europejskiej.

O osiągnięciu porozumienia poinformował także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. "Mamy świetną nową umowę, która przywraca nam kontrolę" - napisał na Twitterze.

Co dalej?

Wielka Brytania początkowo miała wyjść z Unii Europejskiej 29 marca, jednak wobec braku zgody Izby Gmin na poprzednią wersję umowy, termin ten został przesunięty na 31 października. Johnson, który objął stanowisko premiera w lipcu, zapowiadał, że kolejnego opóźnienia brexitu nie będzie, ale zarazem jest związany ustawą parlamentu nakazującą mu w przypadku braku porozumienia zwrócenie się do Brukseli o przesunięcie daty na 31 stycznia 2020 roku.

W sobotę Izba Gmin zbierze się na specjalnym posiedzeniu, na którym będzie głosowała nad przyjęciem porozumienia, jeśli zostanie ono zawarte na szczycie Unii Europejskiej lub dalszymi krokami, jeśli go nie będzie.