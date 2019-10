Ekspresowe tempo i groźba przyśpieszonych wyborów. Izba Gmin znowu obraduje

Izba Gmin rozpoczęła we wtorek debatę nad projektem ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (WAB). Akt ten ma włączyć do brytyjskiego prawa postanowienia umowy o brexicie, uzgodnionej przez rząd Borisa Johnsona z Brukselą. Deputowani będą także głosować nad przyśpieszonym harmonogramem prac nad ustawą, a premier zagroził, że jeśli odrzucą tę propozycję, rząd wycofa projekt ustawy WAB i będzie dążył do szybszych wyborów.

- Wierzę, że jeśli uda nam się przyjąć to porozumienie i ustawę, która to umożliwia, będziemy mogli zamknąć ten rozdział i pozwolić temu parlamentowi i temu krajowi na rozpoczęcie leczenia ran i zakończenie podziałów - mówił, otwierając we wtorek debatę, premier Boris Johnson.

Przekonywał, że przyjęcie ustawy implementującej porozumienie umożliwi wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października. Dodał jednak, że rząd przyspieszył przygotowania do ewentualnego brexitu bez umowy.

Ekspresowe tempo prac

Deputowani będą jeszcze mogli zgłaszać i przegłosowywać poprawki do rządowego projektu ustawy WAB, choć nie będą na to mieli zbyt wiele czasu. Jacob Rees-Mogg, który jako przywódca większości rządowej w Izbie Gmin jest odpowiedzialny za koordynację realizacji polityki rządu w niższej izbie parlamentu, zapowiedział w poniedziałek ekspresowe tempo prac nad liczącym 110 stron projektem. Rząd chce, żeby Izba Gmin zakończyła prace nad nim i przesłała go do Izby Lordów w czwartek.

We wtorek wieczorem posłowie w drugim z trzech czytań będą głosować nad projektem ustawy, a następnie nad przyspieszonym harmonogramem prac. Mogliby opowiedzieć się za przedłużeniem czasu prac, ale rząd już po rozpoczęciu wtorkowej debaty potwierdził, że w takim przypadku wycofa projekt ustawy WAB z porządku obrad. Johnson ostrzegł, że wtedy jego gabinet będzie też dążył do przyśpieszonych wyborów.

- W żaden sposób nie pozwolę na to, by kolejne miesiące były takie same. Jeśli parlament odmówi zgody na to, by brexit doszedł do skutku, a zamiast tego pójdzie swoją drogą i zdecyduje się opóźnić wszystko do stycznia lub jeszcze dłużej, w tych okolicznościach - z wielkim żalem muszę powiedzieć - projekt ustawy trzeba będzie wycofać i będziemy musieli iść do wyborów powszechnych - zapowiedział Johnson.

Rees-Mogg uprzedził, że brak poparcia dla proponowanego przez rząd szybszego tempa prac może spowodować, iż nie zostanie dotrzymany termin wystąpienia kraju z UE, co według rządowych planów ma nastąpić 31 października.

Opozycja zapowiada: zagłosujemy przeciwko rządowym propozycjom

Politycy opozycji zapowiadają jednak, że będą głosować zarówno przeciwko samemu projektowi ustawy, jak i harmonogramowi prac. Podkreślają, że przewidziane w planie obrad Izby Gmin trzy dni na pracę nad liczącym ponad sto stron projektem to za mało. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn nazwał to "obrazą parlamentu i haniebną próbą uniknięcia odpowiedzialności, kontroli i wszelkiego rodzaju właściwej debaty".

Ponieważ rząd Johnsona nie ma większości w Izbie Gmin, ewentualna wygrana w głosowaniach nad oboma dokumentami zależy od tego, ilu posłów laburzystowskich - wbrew stanowisku swojego lidera - poprze rząd (w żadnej innej partii opozycyjnej buntowników nie będzie).

Brytyjskie prawo wyborcze wymaga, by między ogłoszeniem nowych wyborów a datą ich przeprowadzenia upłynęło co najmniej 25 dni roboczych, a zwyczajowo dniem, w którym się one odbywają, jest w Wielkiej Brytanii czwartek. Z tego wynika, że najwcześniejsza możliwa data przyspieszonych wyborów to 28 listopada.

Izba Gmin pokrzyżowała plany Johnsona

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia - Withdrawal Agreement Bill, w skrócie WAB - ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom z Unią Europejską, zawartym w wynegocjowanej przez rząd Johnsona umowie.

Dotyczy to zarówno najświeższych uzgodnień - w sprawie wyjścia całego Zjednoczonego Królestwa z unii celnej z UE i pozostawienia Irlandii Północnej w elementach jednolitego unijnego rynku, jak i wcześniejszych - o okresie przejściowym, prawach obywateli UE po brexicie i rozliczeniach finansowych z Unią.

Rząd Johnsona zamierzał w minioną sobotę poddać pod głosowanie samą umowę z UE, a dopiero później złożyć projekt ustawy wpisującej uzgodnienia do brytyjskiego prawa. Posłowie jednak przegłosowali poprawkę, która wstrzymała głosowanie nad umową z UE do czasu przyjęcia ustawy.

W efekcie Johnson, zobligowany inną ustawą parlamentu - tak zwaną ustawą Benna - musiał w sobotę wysłać do Brukseli wniosek o przesuniecie daty wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 roku, choć się pod nim nie podpisał i dołączył do niego list, w którym wyjaśnia, że to decyzja posłów, a nie jego, a on sam uważa ją za błędną.

Mimo braku podpisu Johnsona, Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że UE zaczęła proces ratyfikacji umowy brexitowej. - Odnotowaliśmy głosowanie Izby Gmin w sobotę i wniosek Wielkiej Brytanii o przedłużenie procedury z artykułu 50 (który mówi o wyjściu kraju z UE - red.) do 31 stycznia 2020 roku. Przewodniczący (Rady Europejskiej Donald) Tusk konsultuje się teraz z liderami UE27 - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Mina Andreewa.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii