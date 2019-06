Hiszpania odwołała konsula w Szkocji. "Przekroczył swoje uprawnienia"

Głosowała przeciw brexitowi, ale miała go przeprowadzić. Podsumowanie rządów May

Video: Anna Czerwińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Głosowała przeciw brexitowi, ale miała go przeprowadzić....

Czy premier May w ogóle miała szanse na sukces? Pytanie o tyle zasadne, że ona sama głosowała przeciwko brexitowi. Ale potem - kierowana sumiennością i szacunkiem dla woli wyborców - uznała, że właśnie to będzie jej misja - wyprowadzenie kraju z Unii Europejskiej. Nie udało się. Co więcej - za jej rządów - Wielka Brytania poniosła ogromne koszty wizerunkowe. Jak napisał "The Economist" - Londyn, z powodu brexitowego chaosu, ludziom na świecie zaczął przypominać niegdyś podziwianego krewnego, który ewidentnie zbzikował. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»