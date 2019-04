"Duże prawdopodobieństwo", że pomysł drugiego referendum w sprawie brexitu trafi do parlamentu

May: nie mam poparcia by doprowadzić do trzeciego głosowania

Video: Reuters

25.03 | - Wierzę, że najlepszą opcją jest to by Wielka Brytania wyszła z Unii najszybciej jak to możliwe z porozumieniem, czyli 22 maja - powiedziała w poniedziałek w Izbie Gmin Theresa May.

