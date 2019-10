"Boris Johnson toczy, jak się wydaje, przegraną bitwę"





W czwartek słowo "brexit" ponownie pojawiło się na pierwszych stronach brytyjskich gazet. Prasa na Wyspach relacjonuje propozycję złożoną Unii Europejskiej przez premiera Borisa Johnsona. Oceny są zróżnicowane.

W środę Johnson zaproponował, by po zakończeniu w 2020 roku okresu przejściowego Irlandia Północna wyszła wraz z pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa z unii celnej, ale pozostała objęta unijnymi regulacjami.

To oznacza granicę celną między Irlandią Północną a Irlandią oraz granicę regulacyjną między Irlandią Północną a Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią). Zapewnił jednocześnie, że procedury celne będą maksymalnie uproszczone.

"Chłodne przyjęcie"

"Unia chce umowy. Pozostajemy zjednoczeni i gotowi do pracy 24 godziny na dobę" Szef Komisji... czytaj dalej » "Boris Johnson wreszcie przedstawił plan, mający - jak liczy - skończyć trzyletnie męczarnie w kwestii brexitu, który zdobywał poklask ze strony eurosceptyków w kraju, ale wywołał poważne wątpliwości, czy może doprowadzić do zawarcia porozumienia z UE" - pisze "Financial Times".

Dziennik nawet w tytule mówi o "chłodnym przyjęciu" tych propozycji w Brukseli.

Inaczej sprawę widzi konserwatywny "Daily Telegraph", który podkreśla, że teraz presja jest na irlandzkim premierze Leo Varadkarze. "Boris Johnson postawił Irlandię pod ogromną presją, żeby zaakceptowała jego nową umowę w sprawie brexitu, po tym jak ubiegłej nocy buntownicy z Partii Pracy zasugerowali, że są gotowi pomóc premierowi w przeforsowaniu propozycji przez parlament" - ocenia gazeta.

"Wygląda na to, że premier Leo Varadkar jest teraz główną przeszkodą stojącą na drodze, by Wielka Brytania opuściła UE 31 października z umową" - dodaje.

Źródło: Reuters/PAP Granica między Irlandią a Irlandią Północną

"Przegrana bitwa"

"Nie brzmi zachęcająco". Irlandzki premier chłodno o propozycji Borisa Johnsona Nowa propozycja... czytaj dalej » "The Times" z kolei pisze, że Bruksela trzyma Johnsona w niepewności. "Szanse Borisa Johnsona na uzyskanie nowego porozumienia w sprawie brexitu zawisły na cienkiej nici, gdy unijni liderzy wstrzymali aprobatę dla formalnych negocjacji na temat jego planów alternatywy wobec irlandzkiego backstopu" - relacjonuje "The Times".

Dziennik cytuje zarówno irlandzkiego premiera Varadkara mówiącego, że propozycje Johnsona "nie do końca spełniają uzgodnione cele", jak i szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który mówił zarówno o "pozytywnych postępach" i "problematycznych punktach".

Lewicowo-liberalny "The Guardian" pisze o "konsternacji" w Brukseli po przedstawieniu przez Johnsona planu. "Boris Johnson toczy, jak się wydaje, przegraną bitwę o to, by uniknąć pozostania przez Wielką Brytanię w Unii Europejskiej po 31 października, po tym jak (unijny negocjator) Michel Barnier prywatnie w uszczypliwy sposób ocenił nowe plany premiera opisując je jako pułapkę" - ocenia.



Jeśli chodzi o te tabloidy, dla których propozycje premiera były głównym tematem na pierwszych stronach, to konserwatywny "Daily Express" pyta: "Brexit: czy to jest początek końca?", zaś lewicowy "Daily Mirror" - "To wszystko?".

Źródło: PAP/Maciej Zieliński Kalendarz Brexitu