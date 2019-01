Codziennie ginie 175 Brazylijczyków. Prezydent ułatwia kupowanie broni

Jair Bolsonaro, skrajnie prawicowy prezydent Brazylii, podpisał we wtorek dekret, który tymczasowo znosi część restrykcji dotyczących kupowania broni. Jak komentuje Reuters, to pierwszy krok do realizacji obietnicy wyborczej dotyczącej zniesienia ograniczeń w zakresie posiadania broni.

Jair Bolsonaro oparł swą kampanię wyborczą na hasłach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, co zostało dobrze przyjęte przez wyborców w kraju, w którym dochodzi do największej liczby morderstw - przypomina Reuters. W 2018 roku w Brazylii zamordowano blisko 64 tysięcy ludzi, co oznacza, jak podaje agencja EFE, że dziennie ginęło tam 175 osób.

Zaprzysiężony 1 stycznia 2019 roku prezydent chce docelowo unieważnić ustawę z 2003 roku, która czyniła posiadanie broni przez cywilów bardzo utrudnionym.

Bolsonaro zapowiedział też niedawno zaostrzenie ustawodawstwa w celu skutecznego zwalczania przemocy, która nasiliła się w ostatnim czasie w jednej z prowincji ubogiego rejonu Nordeste (Region Północno-Wschodni).

Jak powiedział wtedy nowy prezydent, robi to, by "pokazać porządnym ludziom, po czyjej stronie jest władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza".

- Do tego potrzebne są właściwe mechanizmy, aby służby bezpieczeństwa mogły udzielić właściwej riposty - oświadczył Bolsonaro.