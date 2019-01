Wzrósł bilans ofiar katastrofy po przerwaniu tamy

Video: Reuters

Co raz więcej ofiar katastrofy w brazylijskiej kopalni

30.01 | Do 84 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych po przerwaniu tamy w kopalni rudy żelaza Corrego do Feijao w stanie Minas Gerais w Brazylii - podały służby ratownicze we wtorek. Do tej pory udało się zidentyfikować 48 zabitych. 276 osób jest uważanych za zaginione.

