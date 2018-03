Ostrzelano autobusy wyborcze Luli. "Niech walczą ze mną w sondażach"





Foto: EPA/Fernando Bizerra Jr., Twitter | Video: Reuters TV Da Silva prowadzi kampanię przed wyborami prezydenckimi, mimo że w zeszłym roku został skazany za korupcję

Co najmniej dwa autokary z kolumny pojazdów Luiza Inacio Luli da Silvy, byłego prezydenta Brazylii ponownie walczącego o ten urząd, zostały ostrzelane we wtorek na południu kraju. Nikt nie został ranny - poinformowano na Twitterze byłego szefa państwa.

Nie jest jasne, czy podczas zdarzenia da Silva znajdował się w którymś z autokarów.



Partia Pracujących, do której należy były prezydent (2003-2011), podała, że kolumna pojazdów podróżowała bez policyjnej asysty z miasta Quedas do Iguacu do miejscowości Laranjeiras do Sul w stanie Parana. Na stronie internetowej partii opublikowano zdjęcie boku jednego z uszkodzonych autokarów, gdzie widać otwór przypominający dziurę po pocisku.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.



"Jeśli chcą walczyć, niech walczą ze mną w sondażach" - napisał na Twitterze były prezydent.



A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSulpic.twitter.com/uiHszdG78P — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) March 27, 2018

Prowadzi kampanię, choć nie wiadomo, czy będzie mógł startować

Da Silva prowadzi obecnie kampanię przed wyborami prezydenckimi w październiku, walcząc o start w tym głosowaniu, mimo że w zeszłym roku został skazany za korupcję.

W przyszłym tygodniu brazylijski Sąd Najwyższy ma podjąć decyzję w sprawie wniesionej przez byłego prezydenta apelacji od tamtego wyroku.

Da Silva pozostaje w Brazylii niezwykle popularnym politykiem i według sondaży ma największe szanse na objęcie urzędu prezydenta. Jednocześnie coraz bardziej aktywni stają się w ostatnim czasie jego przeciwnicy.