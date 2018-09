Pilna operacja pchniętego nożem faworyta wyborów prezydenckich

Jair Bolsonaro, kandydat skrajnej prawicy w wyborach prezydenckich w Brazylii, który tydzień temu doznał poważnych ran kłutych w wyniku ataku nożownika, przeszedł w środę nagłą operację jelit - poinformował szpital w Sao Paulo.

Ani komitet wyborczy Bolsonaro, ani jego syn Flavio nie odpowiedzieli na prośbę agencji Reuters o komentarz. W wyniku ataku 63-letni Bolsonaro miał przebite płuco, uszkodzoną wątrobę, część jelit, stracił także dużo krwi. Odniesione obrażenia były na tyle poważne, że zagrażały życiu polityka.

Faworyt wyborów dźgnięty nożem. "Właśnie wybraliście go na prezydenta" Atak nożownika na... czytaj dalej » Bolsonaro został zaatakowany w czwartek na wiecu wyborczym w Juiz de Fora, mieście położonym 200 kilometrów na północ od Rio de Janeiro. 40-letni sprawca został schwytany na miejscu zdarzenia. Jak podały lokalne władze, jest nim były członek lewicowego ugrupowania, Adelio Bispo de Oliveira, który - według policji - prawdopodobnie cierpi na zaburzenia psychiczne.

- Nasi funkcjonariusze mówili, że napastnik powiedział, że "wypełnia misję od Boga". Mieli wrażenie, że nie mają do czynienia ze stabilną psychicznie osobą - poinformował Luis Antonio Boudens z policji federalnej.

Atak będzie miał jednak poważne konsekwencje dla kampanii przed wyborami prezydenckimi. Zgodnie z brazylijskim prawem wyborczym Bolsonaro, stojąc na czele niewielkiej koalicji, ma bardzo ograniczony czas antenowy w publicznych mediach. Wobec tego jego kampania opiera się na mediach społecznościowych oraz bezpośrednich spotkaniach z wyborcami. A te ostatnie będą musiały być ograniczone.

Oglądaj Wideo: PAP/EPA Jair Bolsonaro dźgnięty w brzuch

Faworyt sondaży

W ostatnich sondażach Bolsonaro zajmował pierwsze miejsce, uzyskując poparcie przekraczające 20 procent i mając wyraźną przewagę nad resztą stawki. Jedynym politykiem, który mógłby go pokonać w pierwszej turze jest były lewicowy prezydent Luiz Inacio Lula da Silva, jednak został on skazany na 12 lat pozbawienia wolności za korupcję. W środę da Silva wycofał się z walki o prawo ubiegania się o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach.

"Człowiek może być niesłusznie uwięziony, ale nie jego idee". Lula rezygnuje Skazany na 12 lat... czytaj dalej » Jak twierdzą brazylijskie i zagraniczne media, rany odniesione przez Jaira Messiasa Bolsonaro są poważne, ale zamach na jego życie, paradoksalnie, zwiększa jego szanse na elekcję.

Syn rannego polityka Flavio poinformował w sobotę 8 września na Facebooku, że wznowienie kampanii przez Jaira Bolsonaro, "jest mało prawdopodobne przed I turą".

Bolsonaro, który w przeszłości był kapitanem brazylijskiej armii, a od 1991 roku zasiada w parlamencie, jest z racji kontrowersyjnych wypowiedzi porównywany do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Opowiada się między innymi za rozszerzeniem prawa do posiadania broni, z uznaniem wypowiada się o okresie dyktatury wojskowej w latach 1964-1985, zaś przeciwnicy oskarżają go o rasizm, seksizm i homofobię. Jego zwolennicy postrzegają jednak go jako jedynego kandydata, który jest w stanie zaprowadzić porządek w pogrążonym w politycznym i gospodarczym chaosie kraju.

Pierwsza tura wyborów w Brazylii odbędzie się 7 października.