Nastolatek wjechał rowerem na przejście dla pieszych, "kierowca busa go nie zauważył"





Nastoletni rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych. - Kierowca busa go nie zauważył, ruszył do przodu, wskutek czego doszło do potrącenia – relacjonuje Michał Ślusarski z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. 12-letni rowerzysta trafił do szpitala w Elblągu.

W poniedziałek o godz. 18.34 kamery monitoringu w Braniewie

( województwo warmińsko-mazurskie) zarejestrowały potrącenie rowerzysty. Na nagraniu widać, jak na skrzyżowaniu przy placu Piłsudskiego zmienia się światło. Kierujący białym busem marki Mercedes, na rosyjskich rejestracjach, skręca w prawo w ulicę Gdańską. Zatrzymuje się przed zebrą i przepuszcza pieszych, którzy mają zielone światło.

Bat na kierowców łamiących przepisy. Na przejazdach mają stanąć fotoradary Na kilku... czytaj dalej » Pasy przejeżdża także jeden rowerzysta. Kolejny, który pojawia się po chwili, zostaje uderzony przez kierowcę białego busa, który w międzyczasie rusza. Rowerzysta odbija się od maski i ląduje na poboczu. Na miejscu zjawiają się służby.

Nastolatek trafił do szpitala

- Ustalono, że kierowca nie zauważył tego bezpośredniego wjazdu, ruszył pojazdem do przodu, wskutek czego doszło do zdarzenia drogowego – relacjonuje sierż. szt. Michał Ślusarski z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Jak nam przekazał, 12-letni rowerzysta, który "wjechał rozpędzony na przejście", został poszkodowany i przetransportowany do szpitala w Elblągu.

Nastolatkowi nic poważnego się nie stało. Skończyło się na potłuczeniach i urazie nogi. Sierż. sztab. Ślusarski apeluje, by zachować ostrożność i przypomina, że wjazd na przejście dla pieszych rowerem, nawet przy zielonym świetle, jest nie tylko niebezpieczny, ale też niezgodny z przepisami.

