Bóbr zawędrował do centrum miasta. "Zabłądził albo coś go przestraszyło"

Video: STRINGER/Cumberland Farms

Bobry z wizytą w sklepie spożywczym

05.12 | Niespodziewani goście wbiegli do sklepu spożywczego w Fitchburgu w amerykańskim stanie Massachusetts. Bobry na początku były lekko zdezorientowane, jednak po chwili jeden z nich poczuł się, jak w domu. Film z monitoringu sklepu spożywczego pokazuje parę bobrów, która dostała się do sklepu przez drzwi automatyczne. Jedno ze zwierząt szybko uciekło, drugie natomiast chętnie pozowało do zdjęć i zwiedzało pomieszczenie. Po chwili pracownik sklepu odprowadził niespodziewanego gościa do drzwi i wypuścił go na wolność.

