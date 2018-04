"Brak zgody" na wejście fizjoterapeutów do Sejmu





Kancelaria Sejmu nie wydała zgody na wizytę fizjoterapeutów, którzy mieli pomóc osobom niepełnosprawnym biorącym udział w proteście w Sejmie. O wpuszczenie ich na teren parlamentu wnioskowali posłowie Nowoczesnej, którzy złożyli pismo w tej sprawie.

Jak poinformowała posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, czterech fizjoterapeutów miało pojawić się w Sejmie o godzinie 16. Jednak otrzymali odpowiedź "brak zgody". Na razie nie ma informacji o powodach odmowy.

O wpuszczenie fizjoterapeutów na teren parlamentu wnioskowali posłowie Nowoczesnej, którzy złożyli pismo w tej sprawie.

"Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wejście oraz poruszanie się po terenie Sejmu w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) osób znajdujących się na załączonej liście. Osoby te wykonują zawód masażysty i fizykoterapeuty, którzy zgłosili chęć pomocy osobom niepełnosprawnym protestującym w gmachu Sejmu od 18 kwietnia 2018 roku" - napisała w piśmie Scheuring-Wielgus.

- Panie premierze, czy pan zmieniał pieluchy osobie, która leży, która jest ciężko upośledzona, czy pan prowadzał za rękę osobę niewidomą, czy pan siedział na wózku, czy pan wie co to znaczy rzeczywistość osoby niepełnosprawnej, czy pan próbował przeżyć za 740 zł renty socjalnej - zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego posłanka Nowoczesnej Kornelia Wróblewska.

Zastępczyni RPO spotkała się z protestującymi

W poniedziałek przed południem z protestującymi w Sejmie bliskimi osób niepełnosprawnych spotkała się zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Równego Traktowania Sylwia Spurek. Zapewniła protestujących o wsparciu i solidarności ze strony RPO.

- Chciałam w imieniu rzecznika Adama Bodnara i swoim przekazać wyrazy wsparcia i solidarności, i powiedzieć, że chyba trudno byłoby się nie zgodzić z państwa postulatami - mówiła podczas spotkania Spurek.

Podkreśliła, że RPO między innymi w wystąpieniach do ministrów "od dawna powtarza te postulaty". Spurek wręczyła protestującym matkom pakiet pism poruszających problemy osób z niepełnosprawnościami, które rzecznik kierował do różnych instytucji publicznych.

Zastępczyni RPO pytała protestujących, jak oceniają dotychczasowe spotkania z rządzącymi. Protestujący odpowiedzieli, że ze strony przedstawicieli rządu "nie widać zrozumienia", natomiast wolę pomocy odczuwają ze strony prezydenta Andrzeja Dudy.

"Rozważamy wprowadzenie nowej funkcji"

Wcześniej w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podpisał Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025. To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli firm, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

Podpisany dokument stanowi zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność plus. Sygnatariusze dokumentu będą się kierować ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

W pakcie wskazano, że likwidacja barier, to zadanie zarówno dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych czy mediów. "Deklarujemy, że w ramach prowadzonych przez nas działań, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania" - zaznaczono w dokumencie.

- Jako część tego programu rozważamy wprowadzanie nowej funkcji - asystenta osoby niepełnosprawnej - zapowiedział Morawiecki.

Spotkania z protestującymi

Z protestującymi od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkali się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szef rządu w piątek zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających.

Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Dla protestujących priorytetowe są dwa postulaty. Pierwszy z nich to wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego; dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej.

Drugi to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.