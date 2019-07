"Pojawiły się dostawy, ale stopniały w błyskawicznym tempie"

Żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin rozwiązać tak poważny kryzys, należałoby doprowadzić do wznowienia produkcji w Chinach, dostarczenia leków do Polski - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Odniósł się do problemu braków leków w aptekach. Jak mówił, pojawiły się dostawy, które wyglądały na spore, ale "stopniały w błyskawicznym tempie".

Skąd wiedzieć, gdzie kupić leki? Sprawdziliśmy, jak działa infolinia Od poniedziałku... czytaj dalej » Na początku zeszłego tygodnia Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do Ministerstwa Zdrowia zaalarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków stosowanych między innymi w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy, astmie, POChP (przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc) i alergii.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział 11 lipca, że Ministerstwo Zdrowia jest w ciągłym kontakcie z firmami farmaceutycznymi w związku z problemami z dostępnością do leków, między innymi na choroby tarczycy i cukrzycę.

- Te leki są już na terenie Polski, dostarczone do hurtowni, za chwilę będą przekazywane dalej - informował.

W poniedziałek przekazał natomiast, że leki, których brakowało w aptekach, są już dostępne. - Dotyczy to na przykład preparatów: euthyrox, thyrox i innych, które wykorzystuje się przy leczeniu chorób tarczycy - wymienił.

"Obietnica niemożliwa do spełnienia"

- Podobnie jest z metforminą, lekiem na cukrzycę, opakowań tego leku jest więcej w hurtowniach niż w lipcu ubiegłego roku. Polscy producenci również zapewnili, że mają dodatkową partię leków moczopędnych, które wkrótce będą dostępne - dodał. Minister uspokajał pacjentów, że leki będą już dostępne i nie ma potrzeby kupowania ich na zapas.

Dlaczego na rynku zabrakło leków? Powodem "ogromna presja cenowa" ministerstwa na firmy Polska jest... czytaj dalej » Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków ocenił we wtorek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że deklaracja ministra zdrowia nie dotyczyła wszystkich leków, których dotyczą braki.

- Żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin rozwiązać tak poważny kryzys, należałoby doprowadzić do wznowienia produkcji w Chinach, dostarczenia leków do Polski, wyprodukowania ich i tak dalej, a więc obietnica niemożliwa do spełnienia - podkreślił Tomków.

Dodał, że tak naprawdę mówimy o dwóch lekach.

- Pojawiły się dostawy, one nawet wyglądały na spore, ale tak naprawdę stopniały w błyskawicznym tempie. Bardzo jest w tej chwili chłonny rynek jeżeli chodzi o te grupy leków. Pacjenci natychmiast trafili do aptek - zauważył.

Jak wskazał wiceprezes NRA, z informacji, które ma z poniedziałku, wynika, że jedna z największych hurtowni, która zaopatruje ponad 30 procent rynku, ma na stanie 4 tysiące opakowań. - Czyli tak naprawdę co któraś apteka dostanie po jednym opakowaniu. To absolutnie nie wystarczy - podkreślił.

- W tym momencie skupiamy się na tym, aby proponować pacjentom odpowiedniki, a jeżeli nie ma takiej możliwości, odsyłać ich do lekarza - powiedział.

Oglądaj Wideo: Dariusz Prosiecki/Fakty TVN 15.07.2019 | Infolinia na temat dostępności leków już działa. Minister zapewnia, że brakujące leki trafią do aptek

Jak mówił, cały czas od wielu lat brakuje około 300 leków oryginalnych, które są stosowane na przykład przy leczeniu tarczycy czy nowotworów. - Ale oprócz tego w ostatnim czasie zaczęło brakować jeszcze około 200 leków takich bardzo popularnych, powszechnie stosowanych - dodał.

"Infolinia to nie jest najszczęśliwszy pomysł"

"Zamawiałem dziesięć pudełek, dostałem cztery" Mam kilka... czytaj dalej » W poniedziałek została uruchomiona Telefoniczna Informacja Pacjenta (800 190 590). Pod tym numerem telefonu konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mają udzielać informacji o dostępności leków w aptekach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

CZYTAJ JAK DZIAŁA INFOLINIA >>>

- Myślę, że ta infolinia to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Po pierwsze, dlatego że dane, którymi posługuje się Ministerstwo Zdrowia, pochodzą prawdopodobnie z kilku komercyjnych firm, które nie obejmują swoim zasięgiem wszystkich aptek. A więc może się okazać, że lek będzie wskazany kilkadziesiąt kilometrów dalej, kiedy w rzeczywistości leży w aptece obok na osiedlu - ocenił w TVN24 wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Po drugie - jak wskazał - są tam konsultanci, którzy nie są przygotowani. - W związku z czym bardzo często trzeba im przeliterować pewne nazwy leków. Te osoby na przykład nie mają świadomości, że niektóre leki już są nieprodukowane od 10 lat, a obecna nazwa potrzebuje jeszcze literkę "n" w nazwie na przykład - tłumaczył.

Dodał, że "gdyby ta infolinia była dedykowana do kilku leków, pewnie byłoby to jakieś rozwiązanie".

- Ale w tej chwili wszyscy pacjenci dzwonią i pytają o wszystkie swoje leki, a więc siłą rzeczy taka infolinia jest obłożona - podkreślił Tomków.

"Producenci chińscy zawsze będą wygrywać z nami ceną". Apel w sprawie leków Bez wsparcia... czytaj dalej » Zauważył również, że mamy do czynienia z sytuacją, która powoduje, że tak naprawdę dane muszą być aktualizowane praktycznie z sekundy na sekundę, żeby były wiarygodne dla pacjentów.

"Będziemy się starali nie pokazywać konkretnych nazw leków"

Naczelna Rada Aptekarska we wtorek po południu ma opublikować dane dotyczące dostępności leków w aptekach.

Tomków przekazał w TVN24, że NRA posługuje się danymi, które bezpośrednio spływają do niej z aptek.

- Będziemy się starali nie pokazywać konkretnych nazw leków z bardzo prostego powodu. My już widzimy, że w momencie, kiedy taka nazwa zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej, pacjenci natychmiast pędzą do lekarza i mówią: chcemy receptę na zapas. To w ten sposób tylko generowałoby kolejne braki - zaznaczył.

W publikowanym w piątek 12 lipca przez Ministerstwo Zdrowia wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności, znalazły się 324 produkty. Umieszczane są tam leki, których brakuje w co najmniej 5 procent aptek w danym województwie. Preparaty z tej listy nie mogą być wywożone za granicę. Lista leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce jest publikowana co dwa miesiące, od lipca 2015 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dlaczego na rynku zabrakło leków? >>>