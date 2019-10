Zatrudnienie lekarzy spoza Unii? "Byłoby to lekarstwo gorsze od choroby"

Video: tvn24

Bez chirurgii dziecięcej we Włocławku

02.10 | Brak kadry lekarskiej przyczyną zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Działanie oddziału zawieszono cztery miesiące temu, a teraz dyrekcja zdecydowała się zamknąć go definitywnie. Poważne przypadki, które normalnie byłyby leczone we Włocławku, teraz będą kierowane do Bydgoszczy lub Torunia.

