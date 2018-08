Bawią się jak dzieci. Irina Shayk i Bradley Cooper na wakacjach

Foto: BACKGRID/Forum Video: TVN24 BiS

02.06 | "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" - to jedna z najnowszych propozycji kinowych. Zdaniem Eweliny Woźnicy z TVN24, produkcja jednak rozczarowuje. - Film jest poprawny, ale zabrakło w nim duszy - oceniła. - Co wydaję się dziwne, tym bardziej, że wyprodukowanie filmu kosztowało 250 milionów dolarów, a kolejne 150 milionów dolarów przeznaczono na promocję - dodała Woźnica. Kolejną propozycją jest amerykańska komedia "Tully", która przykuwa uwagę także za sprawą metamorfozy głównej aktorki. - Charlize Theron zdecydowała się na to, aby przytyć ponad 20 kilogramów do swojej najnowszej kreacji aktorskiej - wskazała Ewelina Woźnica. Ponadto w programie mówiono o najnowszej wspólnej płycie Stinga i Shaggy'ego - "44/876".

