"O dwóch takich, co przebywali w hali". Internauci żartują z tablicy

Internauci zareagowali w środę lawiną memów z hashtagiem #PrzebywaliwHali, w których wypowiadają się na temat odsłonięcia w Stoczni Gdańskiej specjalnej tablicy upamiętniającej Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Na zaproszeniu widniała informacja, że bracia "przebywali w hali nr 26" w czasie strajków w 1988 roku. Tablica "z powodu braku zgody Jarosława Kaczyńskiego" nie zostanie jednak odsłonięta.

W kontekście tablicy i hashtagu #PrzebywaliwHali internauci przypomnieli między innymi film "O dwóch takich, co ukradli Księżyc" z 1962, w którym główne role zagrali bracia Kaczyńscy.

"O dwóch takich, co przebywali w hali" - parafrazuje tytuł jeden z internautów.

Źródło: Twitter @AnonimInternaut "O dwóch takich, co przebywali w hali"

Źródło: Twitter @BartekBednarcz1 "Przebywali w hali i ukradli księżyc"

"Przebywali w hali, Oscara nie dostali" - pisze Wojciech Kucharski i umieszcza kadr z filmu.

Źródło: Twitter @WojciechKucha10 "Oscara nie dostali"

"Tablice dla każdego!"

Jarosław Kaczyński pojawił się również jako jeden z Beatlesów na okładce legendarnego albumu "Abbey Road".

Źródło: Twitter @broerkonijn67 Kaczyński na okładce albumu

Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Stasiński zamieścił zdjęcie tablicy "pamięci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, którzy przebywali w mieście, gdy Krystian Zimerman wygrywał IX Konkurs Chopinowski".

Źródło: Twitter @StasinskiM Wpis Michała Stasińskiego

"Jeżeli chcesz przebywać w hali, odpowiedni strój to podstawa!" - takim podpisem jeden z internautów opatrzył zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w góralskim kapeluszu.

Źródło: Twitter @Chlopaku "Odpowiedni strój to podstawa!"

"Tablice dla każdego!" - podpisał zdjęcie wypełnionej hali sportowej Konrad Jeleń.

Źródło: Twitter @KonradJelen "Tablice dla każdego!"

Użytkownik @RadekZKraka zamieścił fotografię kamienia "kopniętego przez Lecha, a potem Jarosława w drodze do Stoczni".

Źródło: Twitter @RadekZKraka "Ten kamyk kopnął Lech, a potem Jarosław"

Zaskakująca tablica

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się zaproszenie NSZZ "Solidarność" na uroczystość przedstawienia nowych planów dla Stoczni Gdańskiej, która odbędzie się w piątek na Wyspie Ostrów. Według informacji opublikowanej na zaproszeniu jednym z punktów uroczystości miało być odsłonięcie tablicy "ś.p. Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, którzy przebywali w hali nr 26 w czasie strajku w 1988 roku". Politycy PiS o tablicy: Nie jest to nasz pomysł. Broń Boże, pomysł prezesa - Nie jest to... czytaj dalej »

Wiceprzewodniczący komisji zakładowej Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz najpierw precyzował, że na tablicy znajdzie się nie informacja, że Lech i Jarosław Kaczyńscy "przebywali w hali nr 26", lecz że "strajkowali". Potem poinformował w środę, że tablica, która miała upamiętniać na jednej z hal stoczniowych udział braci Lecha Jarosława Kaczyńskich w strajku w sierpniu 1988 roku, nie zostanie powieszona "z powodu braku zgody Jarosława Kaczyńskiego".

Guzikiewicz przyznał, że "pomysł wykonania tablicy nie był konsultowany z szefem PiS Jarosław Kaczyńskim". - Nie konsultowaliśmy tego, bo uznawaliśmy, że miała to być tablica informacyjna, a nie pamiątkowa - zaznaczył wiceszef stoczniowej Solidarności.

Dodał także, że związkowcy będą jeszcze chcieli porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim o ewentualnym uhonorowaniu w przyszłości w jakiś sposób na terenie stoczni udziału byłego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w strajku sprzed 30 laty.

PiS: prezes nic nie wiedział

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do tej sprawy, napisała wcześniej na Twitterze, że "odsłonięcie tablicy w Gdańsku to nie jest inicjatywa PiS, a Jarosław Kaczyński nic o tym nie wiedział".

Także szef klubu PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z TVN24 podkreślił, że nie jest to pomysł ani partii, ani jej prezesa. - To jest inicjatywa związkowców, dotyczy 1988 roku, strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie rzeczywiście obaj bracia Kaczyńscy byli obecni i odegrali istotną rolę, natomiast o tej inicjatywie nie wiedzieliśmy i ona nas trochę zaskakuje - dodał szef klubu Prawa i Sprawiedliwości.