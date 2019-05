Słonie na celowniku. Botswana znosi zakaz polowań

Matteo Salvini (Liga) usiłuje przekonać Włochów tym, że chce wyrzucić z kraju ponad pół miliona imigrantów. Luigi Di Maio (Ruch Pięciu Gwiazd) na jedynki w okręgach wystawia same kobiety. Na czele Forza Italia staje niestrudzony 83-letni Silvio Berlusconi. Kim są najgłośniejsi kandydaci we włoskich wyborach do europarlamentu? zobacz więcej »