Budka: dopuszczam taki scenariusz, że wystartuję na szefa Platformy

Stoję na stanowisku, żeby do końca roku zakończyć kwestie wewnątrzpartyjne, czyli kwestię wyboru przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a później ruszyć do kampanii prezydenckiej - powiedział poseł Borys Budka. Przyznał, że "dopuszcza taki scenariusz", iż sam wystartuje na szefa partii.

W środę ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej, by podsumować wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych. Niewykluczona jest dyskusja nad kwestiami personalnymi, jak wybór szefa klubu parlamentarnego i wskazanie kandydata na marszałka Senatu.

Czy pojawi się też sprawa przywództwa partii? Kadencja szefa PO Grzegorza Schetyny kończy się w styczniu, ale - jak przekonywał w środę poseł Borys Budka - jest statutowa możliwość, by wybory przeprowadzić szybciej.

Budka: dopuszczam scenariusz, że wystartuję na przewodniczącego PO

"Platforma potrzebuje odświeżenia". Czy to oznacza koniec przywództwa Schetyny? Po niedzieli... czytaj dalej » Borys Budka w środę w TOK FM powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie startował w wyborach przewodniczącego Platformy. Dodał, że wszystko w polityce jest możliwe. - Teraz należy dokonać analizy tego, co było dobre, też tego, jakie błędy popełniliśmy (...). Pewne decyzje trzeba podejmować po konsultacjach, po rozmowach, niewątpliwie taki scenariusz dopuszczam - wyjaśnił.



Potwierdził, że na środowym posiedzeniu PO będą rozmowy o kampanii wyborczej i wynikach wyborów oraz "z pewnością" pojawi się sprawa kalendarza wyborczego w PO. - Ja staję na stanowisku, do tego będę wszystkich zachęcał, żeby do końca roku zakończyć kwestie "wewnątrzplatformiane", czyli kwestie wyborcze, a później ruszyć do kampanii prezydenckiej - powiedział Budka.



Stwierdził, że wybory szefa partii powinny odbyć się do końca bieżącego roku. - Czym innym są wybory, a czym innym jest zakończenie kadencji przewodniczącego. Można wybory przeprowadzić, moim zdaniem, jeszcze w tym roku. Wówczas zamykamy ten etap wewnętrzny do końca roku, a od nowego roku przystępujemy już do walki, jeśli chodzi o kampanię prezydencką - przekonywał.

Budka: zjednoczenie opozycji przyniosło skutek

Jak zaznaczył poseł PO, ważne jest, aby emocje wewnątrz partii nie spowodowały chaosu w pracach klubu parlamentarnego. - Przed nami jest pierwsze posiedzenie Sejmu, trzeba wybrać władze klubu, trzeba dobrze rozpisać obowiązki, odpowiedzialność tych osób - wymienił.



Zapytany, czy namawiałby Schetynę, aby ten ustąpił z kierowania partią, umożliwiając "gładką" zmianę władzy w PO, Budka odparł, że do tego nie potrzeba, by ktokolwiek ustępował. - Można zrobić to zgodnie ze statutem i zgodnie z kalendarzem wyborczym bardzo płynnie, bo to zarząd krajowy, a potem rada decydują o kalendarzu wyborczym - stwierdził.



Ocenił, że nie uważa wyniku PO za "tragiczny". - Nie udało nam się przekroczyć 30 procent, ale zdobyliśmy 1,5 miliona głosów więcej niż w 2015 roku (...). Mamy więcej mandatów w Senacie. Ten efekt, o którym mówił Grzegorz Schetyna - zjednoczonej opozycji - przyniósł skutek - uznał Budka.

Siemoniak: Schetyna wspierał kandydatów, nie pracował nad własnym wynikiem

Platforma Obywatelska rozlicza się po wyborach Wielu polityków... czytaj dalej » Wiceszef PO Tomasz Siemoniak w radiowej Trójce zapewnił w środę, że sposób prowadzenia kampanii będzie omawiany na posiedzeniu zarządu partii. - Szefem kampanii był Krzysztof Brejza, był sztab, w gronie tego sztabu różne osoby: Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Adam Szłapka, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, więc trzeba dyskutować - zaznaczył.

Zaapelował, by ostrożnie oceniać osobisty wynik wyborczy Grzegorza Schetyny, który we Wrocławiu zdobył 66 859 głosów i przegrał z kandydatką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką, która przekonała do siebie 91 263 wyborców.

- W kampanii postawiliśmy na Małgorzatę Kidawę-Błońską, to ona była wszędzie na billboardach. Decyzja dotycząca kandydowania Grzegorza Schetyny we Wrocławiu jednak była dość późno, a on chyba przez trzy kadencje nie kandydował z Wrocławia - zauważył Siemoniak.

- Schetyna jeździł po Polsce, wspierał kandydatów i nie pracował nad własnym wynikiem we Wrocławiu, więc ja bym tutaj daleko idących wniosków nie wyciągnął - dodał.