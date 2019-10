Budka wystartuje na szefa PO? "Mam pomysł, jak zmienić to, co nie funkcjonuje dobrze"

Nie wykluczam żadnego scenariusza. Polityka mnie nauczyła, że nigdy nie należy mówić "nigdy" - tak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Borys Budka, wiceszef Platformy Obywatelskiej, zareagował na pytanie o to, czy będzie kandydował na przewodniczącego partii. Na razie kandyduje na szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. - Rozmawiam z każdym o wizji klubu i staram się, żebym był kandydatem z wyboru, a nie z nadania - mówił.

W środę ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej, który będzie dyskutował między innymi o organizacji klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i wyborze prezydium Senatu.

"Staram się, żebym był kandydatem z wyboru, a nie z nadania"

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był w środę rano Borys Budka, wiceszef PO. Na razie jest jedynym kandydatem na przewodniczącego klubu parlamentarnego KO.



- Rozmawiam z kolegami i koleżankami, mam 78 podpisów na dzisiaj, to prawie połowa. Rozmawiam z każdym o wizji klubu i staram się, żebym był kandydatem z wyboru, a nie z nadania - powiedział Budka.



Dopytywany, czy rozmawiał o wyborze przewodniczącego klubu z szefem PO Grzegorzem Schetyną, odparł: - Na początku, po wyborach. Na razie nie rozmawialiśmy o szczegółach.



Zaznaczył, że "nie słyszał o planach", aby Schetyna sprzeciwiał się jego kandydaturze na szefa klubu i miał wystawić innego kandydata. Wyraził nadzieję, że "uda się tak zbudować klub, żeby z dobrym zespołem od razu wejść w mocne parlamentarne prace".

Budka wystartuje na szefa PO? "Nie wykluczam żadnego scenariusza"

Budka został zapytany, czy wystartuje też w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. - Nie wykluczam żadnego scenariusza. Polityka mnie nauczyła, że nigdy nie należy mówić "nigdy". Jeżeli będzie decyzja o wyborach, wówczas będę podejmował decyzję - odpowiedział.



Przyznał, że ma "pomysł na to jak zmienić to, co nie funkcjonuje dobrze, jak poprawić i jak stworzyć Koalicję Obywatelską, która wygra wybory".



- Na razie najważniejsze decyzje przed nami, czyli prezydium Senatu, prezydium Sejmu, klub. Na tym się powinniśmy skupić - zaznaczył gość "Rozmowy Piaseckiego".