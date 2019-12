"Jak będzie trzeba arkę budować, mam rolę do odegrania". Mistrz Riposty odebrał nagrodę





»

Borys Budka Mistrzem Riposty 2019. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej odebrał w poniedziałek specjalną nagrodę programu "Szkło kontaktowe". O jego zwycięstwie zadecydowali widzowie.

Prowadzący program Tomasz Sianecki zwrócił uwagę, że istnieje trudność w ocenie, czy Borys Budka, w związku z bliskimi relacjami ze zwierzętami, jest bardziej jak Noe, czy jak święty Franciszek.

- Myślę, że jak będzie trzeba arkę budować, to ja mam swoją rolę do odegrania. Ale Franciszek też może być. Przecież on kochał zwierzęta, a ja zwierzęta bardzo lubię - powiedział Borys Budka i zapewnił, że jego przygody z dzikimi zwierzętami "to nie są ustawki".

Zobacz nagrodzone wypowiedzi:

Oglądaj Borys Budka - kandydat w plebiscycie Mistrz Riposty 2019