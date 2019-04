"Kuba" z żółtym serduszkiem, czyli Borussia pisze o Błaszczykowskim





»

Borussia Dortmund postanowiła wziąć udział w zabawie na Twitterze i odpowiedzieć na pytanie: "Kto mógłby cię zagrać w filmie o twoim życiu?". Klub odpowiedział, wyróżniając swojego byłego zawodnika, Jakuba Błaszczykowskiego.

"Kto mógłby cię zagrać w filmie o twoim życiu?" - takie pytanie pojawiło się na oficjalnym koncie Twittera na początku tygodnia. W zabawie wzięło udział do tej pory ponad 6 tysięcy użytkowników serwisu. W tym - co przyciągnęło szczególną uwagę internautów - oficjalny profil niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Dortmund (BVB).

Borussia Dortmund o Błaszczykowskim

"Jakub 'Kuba' Błaszczykowski" - odpowiedział klub z Dortmundu, dodając ikonę żółtego serduszka, co jest nawiązaniem do jednej z dwóch oficjalnych barw BVB - żółtej i czarnej.



Jakub ”Kuba” Błaszczykowski https://t.co/K4SexYtYTb — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 9 kwietnia 2019





Wpis najwidoczniej spodobał się obserwującym konto Borussii, bo chętnie go komentowali i udostępniali.



"1906 % zgody" - napisał jeden z fanów klubu.



1906 % agree — Paweł (@pdudek1981) 9 kwietnia 2019

"On jest przykładem, jak być legendą dwóch klubów" - zauważył jeden z użytkowników Twittera.



He is an example of how to be a legend of 2 clubs — Kuba Butrymowicz (@kuba_butrym23) 10 kwietnia 2019

"Tak, zaraz po tym, kiedy dostanie Oscara za główną rolę w "Wisła Kraków - prawdziwa historia".



Yeah, just after receiving an Oscar for a lead role in “Wisła Kraków- True Story”. — Marcin Makowski (@makowski_m) 10 kwietnia 2019

"Wisła Kraków vs BVB tego lata?" - proponuje jeden z komentujących.



Wisła Kraków vs. BVB in summer? ;) — Czelsiak (@Czelsiak1) 10 kwietnia 2019

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Borussia docenia swojego byłego zawodnika. Kiedy Błaszczykowski zadeklarował, że będzie grał w Wiśle Kraków za darmo, by w ten sposób pomóc klubowi borykającemu się z problemami finansowymi, klub z Dortmundu opublikował na Twitterze wpis wyrażający uznanie dla piłkarza.

"Wielki szacunek dla naszego Kuby, który ma dołączyć do swojego klubu z czasów młodości, Wisły Kraków, grając bez wynagrodzenia i deklarując wsparcie finansowe" - napisała Borussia na początku stycznia tego roku.



All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish sidepic.twitter.com/IkRdWobzFy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 12 stycznia 2019

Ostatecznie Błaszczykowski podpisał umowę, zgodnie z którą dostaje symboliczne 500 zł wynagrodzenia.

Jakub "Kuba" Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski grał w Borussii Dortmund w latach 2007-2016, rozgrywając 253 mecze i sięgając między innymi po mistrzostwo Niemiec. Zdobył w sumie 32 gole, a w 2008 roku został piłkarzem roku BVB.

W tej chwili występuje na pozycji pomocnika w Wiśle Kraków i polskiej reprezentacji.

Przeczytaj też: Kto otrzyma piłkę z autografem Błaszczykowskiego? Konkurs rozstrzygnięty