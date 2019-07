Policjanci wynieśli mężczyznę z pożaru. Powinien siedzieć w więzieniu

Foto: KPP Bolesławiec Video: śląska policja

Poszukiwany portretem pamięciowym zgłosił się na komisariat

10. 07 | 13-latka stała wieczorem na przystanku. Młody mężczyzna zapytał, czy ją podwieźć i siłą wciągnął do samochodu. Udało jej się uciec i opisała go policji. Dwa miesiące później opublikowany został portret pamięciowy poszukiwanego. Minęło dziesięć dni i na policję zgłosił się 27-latek, przyznając się, że to on.

»