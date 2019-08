Dominik zabił konkubenta matki, ją samą ranił. "Zepsułam mu życie. Chcę, by go uniewinnili"

Chwycił nóż, zabił konkubenta matki, ją samą ranił. Choć nie ma wątpliwości co do winy Dominika, to rodzina i mieszkańcy Bolesławca stanęli za nim murem. Biegli orzekli, że po wielu latach gnębienia przez matkę i dwóch latach mieszkania z żerującym na chłopaku konkubencie matki, wyczerpały się zdolności adaptacyjne Dominika. To sprawiło, że w wyniku ostrej reakcji na stres jego poczytalność została całkowicie zniesiona. Dziś sąd ma wydać wyrok.

Październik 2017 r., Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Małe, jednopokojowe mieszkanie w czteropiętrowym bloku, zamieszkałe przez Agnieszkę K., jej syna Dominika i kolejnych partnerów, z którymi kobieta urządzała alkoholowe libacje. Często na oczach syna. Awantury były na porządku dziennym.

Dominik zniósł w swoim życiu mnóstwo upokorzeń. Tłumił swój gniew. Miał w sobie dużo spokoju jak na to, w jaki sposób był traktowany. Ale wszystko ma swoje granice. Cierpliwość również.

Wybuch

Matkę ranił, jej partnera zabił. 20-latek opisywał przed sądem dzień morderstwa Przed Sądem... czytaj dalej » W dniu zabójstwa chłopak był w pracy do 15. Pracował w skupie złomu, to dawało mu poczucie niezależności. Choć nie do końca, bo większa część zarobionych pieniędzy szła na utrzymanie domu. To on był głową rodziny.

Tym bardziej bolało go, kiedy wracał do mieszkania i widział dobrze znany mu obraz - matkę z konkubentem, kompletnie pijanych, palących papierosy, trwoniących jego pieniądze. Matce zdarzało się zastawiać przedmioty syna w lombardzie, żeby mieć na alkohol. Tak też się stało feralnego dnia. I to przelało czarę goryczy.

Najpierw poleciały wyzwiska. Potem 19-letni wówczas chłopak chwycił za nóż, który leżał w kuchni. Kopnął w drzwi, posypało się szkło. Kiedy matka oznajmiła, że zniszczy jego telewizor, Dominik wbił jej ostrze w brzuch.

Rafał P., konkubent kobiety, rzucił się na chłopaka z pięściami. Wtedy sam otrzymał dokładnie 14 pchnięć w różne części ciała.

Murem za Dominikiem

Mężczyzna nie przeżył. Kobieta trafiła do szpitala. A Dominik nawet nie próbował uciekać. Nie zacierał śladów. Zadzwonił do babci, na którą - w przeciwieństwie do matki - zawsze mógł liczyć. Powiedział "babciu, pozabijałem ich". Po czym sam oddał się w ręce policji.

K. do prokuratury doprowadzony był jak najgroźniejszy przestępca - z ochraniaczem na głowie, w kajdanach na rękach i nogach spiętych razem łańcuchem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa matki i zabójstwa jej konkubenta. Od razu przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Otworzył się dopiero przed sądem.

Po przedstawieniu mu zarzutów, Dominik trafił do aresztu. Ale to nie było miejsce dla niego.

Wiedziała to rodzina chłopaka. Babcia przyznała, że nie szkoda jej córki, czyli matki Dominika. - Ona nie była jego warta. I tak mu zmarnowała życie. Nie dość, że całe życie był poniewierany. Jeszcze teraz mu zniszczyła młodość - szlochała.

Wiedzieli mieszkańcy Bolesławca, których poruszył rodzinny dramat. Działające lokalnie Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne przygotowało petycję wzywającą do uwolnienia chłopaka. Dokument podpisało ponad 1000 osób. Słowa wsparcia można było przeczytać również praktycznie pod każdą publikacją w internecie na jego temat.

W końcu do takiego wniosku doszedł także i sąd. Na początku lutego 2018 roku zadecydował o uchyleniu tymczasowego aresztowania. To sytuacja niezwykle rzadka, biorąc pod uwagę tak ciężkie oskarżenie, jakim jest zabójstwo oraz jego usiłowanie, z grożącym za to dożywotnim więzieniem.

Matka skazana za znęcanie

K. wyszedł zza krat i przed sądem odpowiadał z wolnej stopy. Jego proces ruszył 1 marca 2018 roku. Dominik szczegółowo opisał przed sądem dzień morderstwa. A później wyznał przed kamerami, że jest mu żal, że nie chciał, żeby stało się to, co się stało. Na końcu dodał, że chciałby sprawiedliwego i łaskawego wyroku.

Zanim jego proces zdążył się na dobre rozkręcić, również w marcu 2018 roku zapadł inny wyrok, który może działać na korzyść Dominika. Śledczy prześwietlili jego rodzinną przeszłość szukając odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło młodego chłopaka do takiego wybuchu szału.

Jak ustalili, w latach 2013-2017 matka "pod wpływem alkoholu biła go po głowie, szarpała, popychała, wyzywała wulgarnymi słowami, powszechnie uważanymi za obraźliwe, poniżała, wyganiała z domu, okradała, zastawiała jego przedmioty w lombardzie oraz pod groźbą wyrzucenia z domu kazała kupować sobie alkohol" - wymieniał prokurator.

- Wszystko to przez alkohol. Byłam głupia, że piłam i znęcałam się nad synem. To wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie - przyznała Agnieszka K., odmawiając składania wyjaśnień.

Kobieta została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Dodatkowo miała poddać się terapii odwykowej, a także dostała zakaz przebywania w środowiskach alkoholowych. To były warunki postawione przez obrońców Dominika. Jego matka przystała na każdy z nich.

- Bardzo mu zepsułam życie. Chcę, żeby go uniewinnili, żebyśmy poprawili między sobą relacje, żeby doszło do zgody. Mam nadzieję, że da się to naprawić - przyznała przed naszą kamerą.

Dogłębna analiza

Pierwotnie ostatnia rozprawa w procesie Dominika miała się odbyć pod koniec sierpnia 2018 roku. Jednak sąd stwierdził, że opinia przygotowana przez biegłych psychiatrów jest nieprecyzyjna. Stwierdzili oni bowiem, że chłopak dokonał zabójstwa w wyniku afektu psychologicznego, który mógł ograniczyć jego poczytalność w sposób znaczny lub całkowity.

Sędzia Daniel Strzelecki uznał, że przed wydaniem wyroku należy to ustalić bez żadnej wątpliwości. Dlatego zlecono dodatkowe badania zespołowi profesora Janusza Heitzmana z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, będącego autorytetem w zakresie patologii społecznej i psychiatrii sądowej.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy Dominik został ponownie przebadany, a opinia sporządzona. W czerwcu 2019 roku wyniki pracy warszawskich psychiatrów zostały przedstawione sądowi na przeprowadzonej podczas rozprawy telekonferencji.

Biegli tłumaczyli, że po wielu latach gnębienia go przez matkę i szczególnie traumatycznych dwóch ostatnich latach przed dokonaniem zbrodni, kiedy razem z nimi mieszkał żerujący na chłopaku konkubent, wyczerpały się zdolności adaptacyjne Dominika do jego życiowej sytuacji. To sprawiło, że w wyniku ostrej reakcji na stres jego poczytalność - dowodzili specjaliści - została całkowicie zniesiona.

- Człowiek narażony na psychiczną traumę i udręczenie na etapie rozwoju kształtowania się osobowości pozostaje w sytuacji bezradności i sposobem radzenia sobie z trudną rzeczywistością są mechanizmy patologiczne o charakterze dysocjacyjnym. Mogą one mieć charakter zaburzenia prawidłowej oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji swojego działania - wyjaśniał przed sądem profesor Heitzman.

Ekspert dodawał, że po tym zdarzeniu badany przez niego pacjent jest innym człowiekiem. Nie mieszka już z matką, jego stan zdrowia psychicznego się poprawił, no i przede wszystkim cały czas kontynuuje terapię. Te czynniki - według lekarzy - dają mocne podstawy aby przyjąć, że Dominik podobnej zbrodni nigdy nie powtórzy.

W piątek Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma wydać wyrok w tej sprawie. Dominikowi grozi nawet dożywocie.

