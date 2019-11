Zdrojewski: jeżeli Schetyna wystartuje, będę jego konkurentem

Obrońca Miami Heat Dion Waiters w drodze na mecz z Los Angeles Lakers zjadł żelki nasycone THC, po których doznał ataku paniki i nie był zdolny do gry w Mieście Aniołów. Szefowie klubu zawiesili zawodnika na dziesięć spotkań. Wyliczono, że to zachowanie może go kosztować nawet dwa miliony dolarów. zobacz więcej »