Nowy rzecznik prezydenta: nie ma konfliktu między Andrzejem Dudą a Zbigniewem Ziobrą

"Gdyby prezydent, to nikt nie zainteresowałby się sprawą...

Foto: Jacek Turczyk/PAP Video: tvn24

"Gdyby prezydent, to nikt nie zainteresowałby się sprawą...

10.09.| Niczego nie żałuję, wiem że to był błąd - mówił w „Rozmowie Piaseckiego” sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Błażej Spychalski odnosząc się do swoich kontrowersyjnych wpisów w mediach społecznościowych sprzed lat. Nowy rzecznik prezydenta, komentując stwierdził, że „gdyby prezydent, to nikt nie zainteresowałby się sprawą zamykanego zakładu w Pieńsku”.

»