Nieoficjalnie: to ma być kolejny rzecznik prezydenta

Video: tvn24.pl

"Przekroczenie pewnego Rubikonu". Poręba o odejściu Łapińskiego

05.09 | Polityka jest takim zajęciem, które po pewnym etapie generuje różnego rodzaju emocje, które sprawiają, że człowiek myśli: "a może by coś tutaj zmienić" - ocenił w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" na tvn24.pl szef sztabu PiS Tomasz Poręba, komentując rezygnację Krzysztofa Łapińskiego z funkcji rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy. Jak dodał, nie wyobraża sobie powrotu Łapińskiego do polityki. - Wydaje mi się, że to już jest jednak przekroczenie pewnego rubikonu i pewnej granicy - stwierdził.

