Błaszczak w USA: jesteśmy gotowi, aby kupić myśliwce F-35

Wkrótce Polska dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35 - podkreślił w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych minister zapoznał się z programem wielozadaniowego samolotu bojowego piątej generacji F-35. Zapewnił, że Polska jest przygotowana, "żeby nabyć 32 myśliwce".

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozpoczął w poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych i odwiedził bazę sił powietrznych Eglin na Florydzie, gdzie zapoznał się z programem wielozadaniowego samolotu bojowego piątej generacji F-35.

Polska zabiega o możliwość kupna 32 myśliwców piątej generacji F-35 Lightning II. Pod koniec maja MON wysłało zapytanie ofertowe w tej sprawie.

"Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie"

Szef MON leci do USA. Między innymi w sprawie F-35 W dniach 10-13... czytaj dalej » W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Błaszczak przekonywał, że "wkrótce Polska dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35".

- Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie - zaznaczył.

- Jesteśmy przygotowani, żeby nabyć 32 myśliwce F-35, ale ambicja Polski jako kraju, który należy do krajów spełniających te podstawowe zasady Sojuszu Północnoatlantyckiego - a więc wydajemy 2 procent PKB na obronność - są dużo większe - dodał minister.

- Liczymy na to, że polskie siły powietrzne będą należały do najlepszych - podkreślił szef MON. Zapewniał także, że "mamy świetnych pilotów, oni należą do czołówki, jeżeli chodzi o pilotów na świecie".

Błaszczak mówił również, że zależy mu, aby polscy piloci "dysponowali skutecznym sprzętem, żeby mogli skutecznie wywiązywać się z nakładanych na nich zadań". - Jednocześnie zależy mi na tym żeby sprzęt, którym dysponują polscy piloci był też dla nich bezpieczny - dodał.

Plan wizyty ministra Błaszczaka

Beczki, pętle, świece i przeciążenie. Nagranie z kokpitu F-35 Beczki, pętle,... czytaj dalej » We wtorek w Waszyngtonie minister weźmie udział w konferencji organizowanej przez Polską Grupę Zbrojeniową. Później spotka się z doradcą amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa.

W Pentagonie Błaszczak ma zaplanowane spotkanie z pełniącym obowiązki sekretarza obrony Patrickiem Shanahanem. O dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności będzie rozmawiał w Kongresie z przewodniczącym senackiej komisji do spraw sił zbrojnych republikańskim senatorem Jimem Inhofe'em i przewodniczącym senackiej Komisji do spraw przydziałów budżetowych senatorem Richardem Shelbym.

W środę Błaszczak i wiceminister Tomasz Szatkowski udadzą się wraz z delegacją prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu, gdzie odbędzie się robocze śniadanie. Szef MON weźmie udział w obradach pod przewodnictwem prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

W czwartek minister weźmie udział w spotkaniu z polskimi i amerykańskimi weteranami w ambasadzie RP w Waszyngtonie, odwiedzi też Gettysburg National Military Park upamiętniający bitwę wojny secesyjnej.

Kolejna wizyta szefa MON w USA

To kolejna wizyta w USA ministra Błaszczaka, który na początku maja wyraził przekonanie, że w tym roku zakończą się negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Polska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej, polegającej od kilku lat na rotacji bez przerw między kolejnymi zmianami. Pod koniec września ubiegłego roku w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę "Fort Trump".

Źródło: PAP/Reuters F-35 Ligthning II