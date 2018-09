Szef MON: baza USA w Polsce umocni bezpieczeństwo regionalne

Video: tvn24

Ciężki sprzęt USA w Polsce. Szef MON: rozmawiamy, decyzja...

14.06 | Trwają rozmowy o umieszczeniu w Polsce magazynów sprzętu amerykańskiego wojska. To kolejny krok do zwiększenia obecności USA w Polsce i regionie – powiedział wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak odnosząć się w ten sposób do sobotnich doniesień "New York Timesa".

»