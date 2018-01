Antoni Macierewicz w tylnym szeregu, a w pierwszym rzędzie ministrowie Joachim Brudziński i Mariusz Błaszczak. To tak zwany "zakon PC" - najwierniejsi z wiernych Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze z czasów jego pierwszej partii Porozumienie Centrum. To, że właśnie w ich rękach są teraz dwa siłowe resorty, wiele mówi o tym, jak ważne są one dla prezesa PiS. - Oni zawdzięczają prezesowi całe swoje życie polityczne, dlatego zrobią wszystko - mówi w "Czarno na białym" były premier, Kazimierz Marcinkiewicz.