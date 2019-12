Wybuch w bloku mieszkalnym. Co najmniej jedna osoba nie żyje





Foto: Twitter/@Polizei_MD | Wybuch w bloku mieszkalnym w Blankenburgu

W Blankenburgu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt na wschodzie Niemiec nastąpiła eksplozja w bloku mieszkalnym. Jak podaje policja, jedna osoba nie żyje, a co najmniej 25 zostało rannych. Przyczyna wybuchu nie jest znana.

Do eksplozji doszło tuż przed godziną 9 w bloku mieszkalnym przy ulicy Bertolta Brechta w Blankenburgu.

Policja opublikowała na Twitterze zdjęcie czteropiętrowego budynku, w którym doszło do wybuchu. Okna jednego z mieszkań na pierwszym piętrze są zasmolone i unosi się z nich dym. Wygląda na to, że to właśnie tam nastąpiła eksplozja. Nie podano, co było jej przyczyną. Nie wiadomo też, ile osób znajdowało się bloku.

Według policji co najmniej 25 osób zostało rannych, a jedna osoba nie żyje. - Nie można wykluczyć, że będzie ich więcej - powiedział rzecznik policji Uwe Becker. Jak donoszą niemieckie media, stan wielu rannych jest poważny.

Zwłoki ofiary znaleziono w mieszkaniu, w którym prawdopodobnie nastąpiła eksplozja.

Źródło: Twitter/@Polizei_MD Wybuch w bloku mieszkalnym w Blankenburgu