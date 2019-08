"Modlimy się za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami ideologii LGBT+"

odtwórz: Premier o aferze hejterskiej: minister Ziobro nie wiedział, co się tam dzieje

Rozmawiałem z ministrem Zbigniewem Ziobrą i dobrze się stało, że reakcja była tak szybka. Dwadzieścia cztery godziny i były wiceminister Łukasz Piebiak podał się do dymisji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 premier Mateusz Morawiecki. - Nie ma żadnych dowodów na to, że minister Ziobro wiedział o tym procederze - mówił szef rządu, odnosząc się do ujawnionej przez Onet akcji dyskredytowania sędziów. zobacz więcej »