Foto: EPA/HEIN HTET Video: tvn24

Sylwetka Aung San Suu Kyi

15.09 | Latami borykała się z aresztem domowym i prześladowaniami, aż do zeszłego roku, kiedy trafiła do birmańskiego parlamentu jako liderka opozycyjnego ugrupowania. Aung San Suu Kyi, stojąca na czele opozycyjnej Birmańskiej Narodowej Ligii na rzecz Demokracji (NLD), od środy gości w Polsce i do tej pory spotkała się juz m.in. z prezydentem Lechem Wałęsą i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz Waltz. Lauretka Nagrody Nobla otrzyma tutył honorowej obywatelki stolicy.

