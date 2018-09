Pierwsze dni Cosby'ego za kratami. Dziennikarze ustalili, co dostanie na deser

Bill Cosby usłyszał wyrok. Znany komik najbliższe lata spędzi za kratkami, w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dziennikarzom udało się ustalić, jak będą wyglądały pierwsze dni odsiadki amerykańskiego gwiazdora. Wiadomo, że na deser po pierwszym posiłku za kratami dostanie galaretkę.

We wtorek Cosby został skazany przez sąd w Pensylwanii na karę od 3 do 10 lat pozbawienia wolności za odurzenie i zgwałcenie w 2004 roku Andrei Constand. "Agresywny przestępca seksualny". Bill Cosby skazany Gwiazda... czytaj dalej »

Prosto z sali rozpraw skazany trafił do aresztu w Montgomery, a potem do jednego ze stanowych więzień o zaostrzonym rygorze.

Nowy "dom" gwiazdora

Położony w Collegeville w stanie Pensylwania zakład karny Phoenix, w którym Cosby odsiedzi swój wyrok, został oddany do użytku zaledwie dwa miesiące temu.

Więzienie może pomieścić prawie 4 tysiące więźniów.

Znajduje się w nim zakład fryzjerski, kaplica, siłownia oraz biblioteka. Osadzeni mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach oraz grupach wsparcia. Na jego terenie znajduje się także fabryka obuwia i fabryka odzieży.

"Będzie traktowany jak inni osadzeni"

Na powitanie Cosby otrzyma specjalny więzienny uniform, podstawowe przybory toaletowe, pościel, ręczniki oraz buty. Dziennikarze ustalili nawet, jaki rodzaj obuwia przydzielono osadzonemu, a także co dostanie na czwartkowy deser. Wiadomo, że ma to być galaretka. "Nadszedł dzień sądu". Komentarze po wyroku na Cosby’ego Po tym, jak sąd w... czytaj dalej »

W pierwszym okresie odbywania wyroku skazany komik będzie mieszkał w pojedynczej celi. Przejdzie serię badań medycznych i psychologicznych. Pracownicy więzienia zdecydują też, czy powinien odbywać karę sam, czy z innymi więźniami. Poza tym będzie mógł korzystać z telefonu, a za jakiś czas także z poczty elektronicznej oraz przywileju odwiedzin.

Mimo statusu jednej z największych gwiazd amerykańskiego show-biznesu, Cosby nie ma co liczyć na szczególne traktowanie.

- Departament więziennictwa miał już wcześniej do czynienia ze znanymi więźniami i jestem przekonany, że nie jest to ostatni taki przypadek, więc nie jest to aż tak niezwykłe - wyjaśniała w CNN Amy Worden, rzeczniczka prasowa departamentu. - Będzie traktowany tak samo, jak inni osadzeni - dodała.

Od uwielbianego komika, do przestępcy seksualnego

81-letni dziś Bill Cosby był oskarżany o molestowanie seksualne łącznie przez ponad 50 kobiet. Wszystkie zarzuty karne, poza sprawą Andrei Constand, przedawniły się. Jednak wiele spraw przeciwko aktorowi toczy się przed sądami cywilnymi. Od "ojca Ameryki" do skazańca. Po oskarżeniu Cosby'ego upadli najwięksi 81-letni były... czytaj dalej »

Wszystkie z oskarżających go kobiet opowiadały historie, które były bardzo podobne do relacji Constand.

Pierwszy proces Cosby’ego miał miejsce w 2017 roku, ale ława przysięgłych nie zdołała wówczas orzec jednomyślnego wyroku. Wkrótce po tym postępowaniu szereg kobiet zaczęło publicznie wpływowym mężczyznom stawiać zarzuty o molestowanie, uruchamiając kampanię #MeToo i #TimesUp, które zachęcały ofiary do przerywania milczenia i opowiadania o swoich traumatycznych doświadczeniach.

Bill Cosby, gwiazda amerykańskiej kultury masowej, znany jest głównie z roli doktora Cliffa Huxtable'a, w którego wcielał się w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.