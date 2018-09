Bill Cosby skazany na więzienie





»

Bill Cosby został skazany na trzy do dziesięciu lat więzienia. W kwietniu tego roku sąd uznał 81-letniego aktora za winnego w sprawie dotyczącej podania środków odurzających i molestowania seksualnego Andrei Constand. We wtorek ogłoszono wymiar kary.

Bill Cosby skazany za molestowanie. Grozi mu 30 lat więzienia Sąd w Pensylwanii... czytaj dalej » We wtorek rano, jeszcze przed ogłoszeniem wymiaru kary, sędzia na podstawie wysłuchanych opinii biegłych uznał Cosby'ego za "agresywnego przestępcę seksualnego". Oznacza to, że aktor do końca życia będzie musiał chodzić na terapię, trafi również do rejestru przestępców seksualnych.

Prokuratorzy domagali się kary od pięciu do 10 lat więzienia. Obrońcy wskazywali natomiast na podeszły wiek Cosby'ego i przekonywali, że nie powinien trafić za kratki.

Aktor ma także zapłacić 25 tysięcy dolarów grzywny i koszty postępowania sądowego.

Sędzia Steven O'Neill, ogłaszając wyrok, powiedział: - Nadszedł ten dzień, nadszedł ten czas.

- To było poważne przestępstwo. Panie Cosby, to wszystko do pana wróciło - dodał.

Sędzia, skazując aktora, powiedział, że "przyszła pora na sprawiedliwość". Zaznaczył, że "równość wobec prawa nie pozwala na inne traktowanie kogoś w zależności od tego, kim ten ktoś jest lub był".

Aktor nie zabrał głosu na sali sądowej.

Cosby będzie musiał spędzić za kratami co najmniej trzy lata, zanim będzie mógł się ubiegać o wyjście i dozór. Niewykluczone jednak, że będzie mógł wyjść dopiero za 10 lat.

Sędzia orzekł również, że Cosby nie ma prawa do skorzystania z kaucji w czasie rozpatrywania apelacji.

Źródło: Tracie Van Auken/EPA/PAP Bill Cosby w drodze do sądu Źródło: PAP/EPA / TRACIE VAN AUKEN Bill Cosby został wyprowadzony z sądu w kajdankach

Od najsłynniejszego komika w USA do przestępcy seksualnego - czytaj więcej w Magazynie TVN24

Polański i Cosby wykluczeni z amerykańskiej Akademii Filmowej Amerykańska... czytaj dalej » W kwietniu tego roku sąd w Pensylwanii uznał Cosby’ego za winnego w sprawie dotyczącej podania środków odurzających i molestowania seksualnego, jakiego miał dopuścić się w 2004 roku wobec Andrei Constand, związanej w tamtym czasie z drużyną koszykarską na uniwersytecie Temple, alma mater komika.

Cosby przekonywał, że jego kontakty z Constand odbywały się za przyzwoleniem obu stron.

W oświadczeniu przekazanym sądowi Constand podkreślała, że nigdy w pełni nie poradziła sobie z wydarzeniami z przeszłości i nie była w stanie ruszyć do przodu.

"Bill Cosby zabrał mojego pięknego, młodego ducha i go zmiażdżył" - zaznaczyła.

Wiele podobnych historii

Bill Cosby kontra jego domniemana ofiara, słowo przeciwko słowu. Proces umorzony W procesie... czytaj dalej » 81-letni dziś Cosby był oskarżany o molestowanie seksualne łącznie przez ponad 50 kobiet. Wszystkie zarzuty karne, poza sprawą Constand, przedawniły się. Jednak wiele spraw przeciwko aktorowi toczy się przed sądami cywilnymi. Wszystkie z oskarżających go kobiet opowiadały historie, które były bardzo podobne do relacji Constand.

Pierwszy proces Cosby’ego miał miejsce w 2017 roku, ale zakończył się bez rozwiązania. Ława przysięgłych nie zdołała wówczas osiągnąć jednomyślnego wyroku.



Wkrótce po tym postępowaniu szereg kobiet zaczęło publicznie stawiać zarzuty o molestowanie wpływowym mężczyznom, uruchamiając kampanię #MeToo i #TimesUp, które zachęcały ofiary do przerywania milczenia i opowiadania o swoich traumatycznych doświadczeniach.

Bill Cosby, gwiazda amerykańskiej kultury masowej, znany jest głównie z roli doktora Cliffa Huxtable'a, w którego wcielał się w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.